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الشباب الأكثر عرضة للإصابة ما هى السكتة الدماغية؟

السبت 14/ديسمبر/2019 - 03:42 م
السكتة الدماغية
السكتة الدماغية
إسلام جمال
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تعد السكتة الدماغية من الأمراض التي انتشرت في الآونة الأخيرة، فالكثير من الحالات يمكن أن تشفى إذا تم العلاج الفوري لها.

وتحدث السكتة الدماغية عندما يكون هناك انسداد في وعاء دموي يمنع الدم من الوصول إلى جزء من الدماغ.

20 % من الشباب عرضة للإصابة..
في دراسة جديدة بجامعة هارفارد، أكد عدد من الباحثين، أن أكثر من 20% من الشباب عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية.

وأضاف الباحثون، أن 40% من المصابين لا يستطيعون العودة إلى حياتهم الطبيعية كما فى السابق، وفقًا لنتائج الكثير من الدراسات.

النباتيون أكثر عرضة للإصابة..
وفى دراسة أجريت من قبل باحثين ألمان، أفادوا بأن الأشخاص الذين يميلون إلى الطعام النباتى، أكثر عرضة للإصابة بالسكتات الدماغية.

وكشفت الدراسة عن أن نظام الحياة النباتي له الكثير من الإيجابيات والسلبيات أيضًا، ولعل أبرز السلبيات السكتة الدماغية، فرغم توافر الحديد في المأكولات النباتية، إلا أن نسبة امتصاص الجسم للحديد تكون أسرع في المأكولات الحيوانية عن النباتية.

أعراض السكتة الدماغية..

تخدر مفاجئ أو ضعف في الوجه أو الذراع أو الساق، خاصة على جانب واحد من الجسم.
الارتباك المفاجئ، صعوبة في التحدث أو الفهم.
مشكلة مفاجئة في الرؤية أو عدم وضوح الرؤية في أحد أو كلتا العينين.
صعوبة في المشي والدوار وفقدان التوازن أو التنسيق.
صداع شديد مفاجئ من دون سبب معروف.

عوامل خطر تنذر بالإصابة..

مرض ضغط الدم، فالأشخاص المصابون بالسكتات الدماغية تزيد فرص الإصابة باضطراب ضغط الدم.

التدخين ومرضى السكرى من العوامل التى تزيد من فرص الإصابة بالسكتات الدماغية.

أمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك فشل القلب، من الأمور التى تزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية.

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