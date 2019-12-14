"الموت عمل شاق" بقائمة وول ستريت جورنال لأفضل عشرة أعمال

وصلت رواية الكاتب السوري٬ خالد خليفة "الموت عمل شاق" في طبعتها الإنجليزية إلي قائمة أفضل عشرة أعمال لعام 2019 حسب قائمة وول ستريت جورنال.



كما سبق ووصلت الرواية إلي القائمة الطويلة لجائزة ناشيونال بوك أوورد للأدب المترجم فى سبتمبر الماضي٬ وكانت قد صدرت للمرة الأولي بالعربية٬ عن دار العين للنشر والتوزيع٬ في عام 2016.



تتناول الرواية رحلة ثلاثة أشقاء لتنفيذ وصية والدهم بدفنه في مسقط رأسه٬ قرية العنابية بجوار أفراد أسرته، وما يلاقونه من أهوال خلال هذه الرحلة فى الطرق البدائية والحواجز المقامة من كل فصيل متناحر في سوريا.



ومنها نقرأ: سيّارة تشقّ طريقها من الشام إلى العنابيّة. في داخلها جثّة، ورجلان وامرأة، يلفّهم صمت متوجّس، وفي الخارج حرب ضارية لم تشبع بعد من الضحايا.



حواجز كثيرة سيكون على هذه العائلة اجتيازها على الأرض لتنفيذ وصيّة الأب بدفنه في تراب قريته، وحواجز أخرى نفسيّة بين الأحياء الثلاثة، اجتيازها ليس أقلّ صعوبة.



هذه ليست رحلة لدفن جثمان أب، بل هي رحلة لاكتشاف الذات، وكم أنّ الموت عمل شاقّ. إنّها رواية عن قوّة الحياة، لكنّ الموت هنا ذريعة ليس أكثر.