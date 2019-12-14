سكوب إمباير: العشاء على جبل سانت كاترين أجمل نشاط سياحى

أشادت مجلة "سكوب إمباير" السياحية، بمصر كوجهة سياحية مناسبة لقضاء عطلات أعياد الميلاد ورأس السنة المقبلة.



وقالت، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: إنه من أجمل الأنشطة الممكن القيام بها في مصر، العشاء على قمة جبل سانت كاترين، حيث تتناول العشاء وأنت على قمة الجبل في مشهد رومانسي ساحر، وأيضا ركوب الألواح الشراعية في رأس سدر.



وأضافت المجلة، أن ركوب الأمواج بالطائرات الشراعية من أجمل الأنشطة الممكن القيام بها في مصر، وتحديدا في رأس سدر، واصفة رأس سدر بأنها ليست مركزًا للتزلج الشراعي وفقط، وإنما جنة على الأرض.



وتابعت المجلة أن رحلة بحرية في النيل إلى الأقصر وأسوان تعد من أفضل الأنشطة الممكن القيام بها في مصر.



وذكرت المجلة أن استئجار قارب في العين السخنة سوف يمكن الزائر من التجول في مياه البحر الأحمر الجميلة والاستمتاع بالهواء النقي، مشيرا إلى إمكانية الغوص في مياه البحر الأحمر والغطس فيه.

