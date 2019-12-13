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الصحة

توصيات صحية للوقاية من حصى الكلى

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 11:11 م
جريدة الدستور
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إذا كنت قد اشتكيت من حصى الكلى في السابق لا شك أنك تعرف أن الألم الذي تسببه لا يُحتمل. ويمكن أن تتكوّن الحصى في أي منطقة من الجهاز البولي، سواء على الكلى أو في المثانة أو المسالك البولية.

وهي مشكلة قابلة للتكرار، لكن الوقاية منها أمر في متناول اليد، إليك كيف:
ـ اتبع التوصيات الصحية الخاصة بشرب السوائل وهي 8 أكواب يوميًا لا تتضمن مشروبات الكافيين.
ـ احرص على تناول كمية الكالسيوم الموصى بها، وذلك عن طريق أكل اللوز، والحليب، والأجبان، وعظام السمك (السردين المعلّب مثلًا).
ـ فيتامين "د" عنصر حيوي ليستطيع الجسم امتصاص الكالسيوم، لذلك تعرّض للشمس 20 دقيقة يوميًا (مباشرة وليس من وراء زجاج)، وتناول الفطر (المشروم) والبيض والحليب والسلمون والسردين.
ـ لا تفرط في أكل الملح، لأن الصوديوم الذي يشكل المكوّن الرئيسي للملح يقوم بتسريب الكالسيوم من الجسم، كما يعتبر الصوديوم من مكونات حصى الكلى.
ـ الحد من أكل البروتين الحيواني من أدوات الوقاية من حصى الكلى.
ـ بعض الأطعمة تزيد من احتمال تشكّل حصى الكلى، مثل: الشوكولا، والسبانخ، وكل الأطعمة الغنية بالفوسفور.

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