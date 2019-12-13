كاتب صحفى: منتدى شباب العالم دليل على الاستقرار والأمان فى مصر

قال الكاتب الصحفي محمود بكري، إن منتدى شباب العالم يشير إلى الاستقرار الذي تتمتع به مصر، وقدرتها على تنظيم المنتديات، لافتا إلى أن تلك المنتديات هي نتيجة عمل مكثف وفعال من الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضاف محمود بكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، أن المنتدى حافل بالأنشطة المختلفة، وسيناقش العديد من القضايا الهامة، وأهمها تعزيز التنمية، ومناقشة الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، وشئون ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها.



يذكر أن منتدى شباب العالم، انطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.



كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018، مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم.



وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.

