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الثقافة

افتتاح معرض الحوامدية الأول للكتاب غدًا

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 04:22 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
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تفتتح الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، غدا السبت، معرض الحوامدية الأول للكتاب بالقاعة الرئيسية بنادي شركة السكر بمدينة الحوامدية، وذلك بمشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة د. أحمد عواض، ويتسمر المعرض من الفترة 14 إلى 24 ديسمبر 2019.

ويضم المعرض مجموعة كبيرة متنوعة من إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب، منها سلسلة "ما" التي تصدرها مؤخرا الهيئة بسعر لا يتعدى خمسة جنيهات للكتاب، وتهدف إلى وصول الكتاب المبسط بكل المجالات للشباب، وأيضا أحدث إصدارات مكتبة الأسرة، بالإضافة إلى إصدارات الهيئة المتنوعة بكل المجالات من أدب وفنون وتاريخ وفلسفة وعلوم وأطفال وغيرها.

يأتي ذلك ضمن خطة هيئة الكتاب في رفع الوعي، ونشر المعرفة، وتحقيق العدالة الثقافية، من خلال إقامة المعارض في كافة محافظات الجمهورية.

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