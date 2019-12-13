حبس سيدة ونجل شقيقتها سرقا صاحبة مشغل بالإكراه

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، اليوم الجمعة، من ضبط سيدة ونجل شقيقتها تعديا بالضرب على ربة منزل، باستخدام قطعة "طوب"، وسرقا مبلغا ماليا ومشغولات ذهبية بالإكراه، أثناء دخولها إلى محل عملها بمشغل التطريز، بدائرة قسم ثالث المحلة الكبرى.



تعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم ثالث المحلة يفيد بورود بلاغ رسمي من صاحبة مشغل تطريز، جاء فيه أنها أثناء دخولها مشغل التطريز الخاص بها فوجئت بمجهولين ملثمين "سيدة ورجل" قاما بالدخول للمشغل والتعدي عليها بالضرب بجسم صلب "حجر طوب" على رأسها فأصيبت بجرح، مما أفقدها وعيها، وسرقا 7 آلاف جنيه، وخاتمين من الذهب، وهاتفا محمولا.



وبناء على ذلك قرر مدير الأمن تشكيل فريق بحث جنائي، قاده العقيد عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، وبتقنين الإجراءات الأمنية، وبإعداد أكمنة ثابتة ومتحركة، تمكن الرائد عمرو منصور رئيس مباحث قسم ثالث المحلة، من ضبط سيدة ونجل شقيقتها بدائرة القسم، لارتكابهما واقعة سرقة صاحبة المشغل بالإكراه.



وأفادت التحريات الأمنية بأن السيدة ونجل شقيقتها اتفقا على سرقة صاحبة المشغل، وبمواجهتهما أرشدا على موقع إخفاء الأموال والمسروقات، وبيعهما المشغولات الذهبية لبائع ذهب في طنطا.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق مع المتهمين، وقررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.