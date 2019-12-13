تواصل الاستعدادات لمعرض القاهرة الدولى للكتاب الـ51 بقصور الثقافة

تواصل إدارة النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة، استعداداتها لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الـ51، المقرر انطلاقها في يناير المقبل، بأرض المعارض بالتجمع الخامس.



ومن المقرر أن تصدر الهيئة خلال الفترة المقبلة، مجموعة من العناوين الفكرية، التي تعمل على رفع الوعي، ومواجهة الظلام، وتحارب الجماعات الإرهابية، فضلًا عن بعض العناوين الخاصة بالمسرح.



وكانت قد أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة مؤخرًا، كتابًا جديدًا تحت عنوان "الإنسان والفنان" للكاتب سيد مهدي عنبة عن سلسلة " إصدارات خاصة".



الكتاب عن مسيرة الشيخ إمام الحياتية والفنية من خلال إجاباته على أسئلة وجهت له في عدة حوارات صوتية، أجريت معه بالإضافة إلى شهادات النخبة من المثقفين والفنانين عنه، كما يحتوي الكتاب على النوت الموسيقية لأغاني الشيخ إمام.



كما أصدرت كتاب "يعقوب صنوع.. رائد المسرح المصري ومسرحياته المجهولة"- دراسة إبستمولوجية للدكتورة نجوى عانوس.