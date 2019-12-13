مصرع عامل سقط من أعلى سقالة في الفيوم

لقي مبيض محارة بالفيوم مصرعه، وذلك نتيجة سقوطه من أعلى سقالة أثناء قيامه ببعض أعمال المحارة بالطابق الرابع.



وكان اللواء عادل الطحلاوي، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بوفاة المواطن "أحمد فتحي شعبان" 41 سنة- مبيض محارة، وذلك نتيجة سقوطه من أعلى سقالة بدائرة مركز سنورس.



وبالانتقال والفحص تبين أن المتوفي كان يقوم بعمله في تشطيب واجهة منزل ببندر سنورس؛ فانزلقت قدمه من السقالة التي كان يقف عليها بالطابق الرابع ليسقط جثة هامدة في الحال.



تم نقل جثة الضحية إلى المشرحة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5 أحوال، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.