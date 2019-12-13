مصر المستقبل: أجندة منتدى شباب العالم تهدف لتطوير مهارات الشباب

قال المستشار خليفة الشيمي، عضو الهيئة العليا، والأمين العام لحزب مصر المستقبل بالجيزة، إن القيادة السياسية حريصة على تنظيم منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، ليكون بمثابة منصة حوارية ومنبر دولي، يهدف للتبادل الثقافي والفكري والاجتماعي، بين الشباب المصري وشباب العالم، من خلال عرض المشكلات والقضايا والأطروحات التي تنال اهتمام فئة الشباب، في محاولة لتسهيل عملية التواصل المعلوماتي للشباب المصري وتدريبه وتأهيله لتولي المناصب القيادية بالدولة.



وأشاد الشيمي، في تصريح لـ«الدستور»، بالموضوعات التي تم وضعها على أجندة المنتدى، والتي تهتم بتطوير مهارات الشباب، من خلال ورش العمل المختلفة التي تتضمن موضوعات مختلفة تتعلق بالثورة الرقمية، وآليات استخدامها في التكنولوجيا الحديثة لتحقيق التنمية كهدف أساسي من حدوث أي تغيير تكنولوجي، بالإضافة إلى فتح حوار ونقاشات موسعة لمناقشة التحديات الراهنة للأمن والسلم، وكذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال.



وأكد أن القيادة السياسية تعي حجم التحديات التي تواجه الشباب، ومن ثم تسعى لتمكينه في العديد من المناصب والمجالات المختلفة، من خلال تنفيذ التوصيات التي تصدر عن كل ملتقى أو مؤتمر أو منتدى عالمي للشباب، وذلك على أرض الواقع، تكون الحكومة ملزمة بالتنفيذ والمتابعة المستمرة.



وأضاف الأمين العام للحزب، أن منتدى شباب العالم حقق لمصر العديد من الرسائل التي تريد إرسالها للخارج، أهمها أن مصر قادرة على استضافة شباب من دول مختلفة متمتعة بالسلام والأمان على أرضها.