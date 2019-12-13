قتيلان و4 مصابين حصيلة ضحايا أول أيام الطقس السيئ بالإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية، سقوط أمطار ورياح شديدة، أمس الخميس، في مختلف أنحاء المحافظة أسفرت عن مصرع شخص وطفل وأصيب 4 آخرين في حوادث مختلفة بمحافظة الإسماعيلية بسبب سوء الأحوال الجوية.



وقالت مصادر، إن رسمي سويلم عودة توفي وأصيب شخص آخر يدعى سلامة عودة سلامة، إثر سقوط مزرعة عليهما بقرية سرابيوم بمدينة فايد.



وأضافت مصادر إن طفلا آخر يدعى محمد ياسر على سالم 5 سنوات توفي إثر سقوط نخلة عليه بقرية سرابيوم.



وأصيب أحمد علي أحمد 64 سنة، إثر سقوط شجرة عليه بعزبة العمدة التابعة لقرية نفيشة ونقل لمستشفى الإسماعيلية العام، كما أصيب أحمد محمود حسن 45 عام إثر سقوط "بلكونة"منزل بحي البلابسة بجوار مسجد أبوبكر على سيارته.



ونقلت سيارة الإسعاف سيدة تدعي همت محمد التهامي الى مستشفى الإسماعيلية العام؛ إثر سقوط جسم صلب عليها بجوار مستشفى الحميات.