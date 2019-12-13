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تقارير ومتابعات

"محاكاة الاتحاد الإفريقي".. أول منصة لمنتدى شباب العالم

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:05 ص
جريدة الدستور
ياسمين محمود
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خلال ساعات، تنطلق النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، والذي ينعقد 


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في مدينة السلام "شرم الشيخ" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور عدد من القادة العربية والإفريقية، ومشاركة الشباب المصري وشباب العالم، وستستمر فعاليات المنتدى لمدة أربعة أيام من الفترة 14:17 ديسمبر الجاري.

*كيف بدأت فكرة منتدى شباب العالم؟
عرض مجموعة من الشباب، على الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرتهم لإجراء حوار مع شباب العالم، في أبريل 2017 الماضي، أثناء وجود الرئيس السيسي في الإسماعيلية لحضور مؤتمر بالمحافظة، ليدعو الشباب من مختلف بقاع العالم، للمشاركة ليعبروا عن رؤيتهم لمستقبل أوطانهم، وتم اختيار مدينة السلام شرم الشيخ لإطلاق منتدى يحمل اسم منتدى شباب العالم.

«محاكاة الاتحاد الإفريقي».. أول منصة لمنتدى شباب العالم
وخلال النسخة الثانية من منتدى شباب العالم والذي انعقدت في نوفمبر 2018، انطلق "أول نموذج محاكاة القمة العربية الأفريقية"، وهي قمة إقليمية عقدت على مدار يوم واحد، بحضور ممثلين لشباب 67 دولة عربية وإفريقية، وذلك للمشاركة في إيجاد حلول للتحديات المشتركة التي تواجه الشباب في مختلف البلدان.

*النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم
ومن المقرر أن يضم منتدى شباب العالم، هذا العالم نحو 40 من الشركات تعمل في مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة، وذلك بجانب عقد ورش عمل لرواد أعمال شباب من جميع أنحاء العالم من عدة دول أبرزها: ماليزيا والعراق والأردن ونيجيريا ورواندا وزيمبابوي والإمارات وإسبانيا وإنجلترا وأمريكا.

وعلى جانب آخر، يذكر أنه لأول مرة سيتم دعوة مجموعة من المستشارين المتخصصين في مجال ريادة الأعمال لعقد جلسات فردية مع الشباب من رواد الأعمال، وذلك لتقديم النصائح والبحث عن حلول لمواجهة المشاكل والتحديات.

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