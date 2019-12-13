بدء إغلاق كوبرى الجلاء بمصر الجديدة لاستكمال أعمال التطوير

بدأت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، فى إغلاق كوبرى الجلاء بمصر الجديدة، لمدة 3 أيام فى الاتجاهين لاستكمال أعمال التطوير، وسيكون العمل ليلا ونهارا من الساعة 12 منتصف ليل الجمعة، وحتى الساعة 8 صباح يوم السبت.



وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة لتيسير حركة المرور بالمنطقة وتقوم الشركة المنفذة للمشروع بوضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.



والتحويلات المرورية البديلة هى 1- القادم من محور العروبة اتجاه مسطح كوبرى الجلاء يسلك شارع النزهة والدوران وينعطف يمينًا إلى شارع أبو بكر الصديق ثم يمينًا إلى شارع العروبة أو طوليًا باتجاه شارع النزهة وأبو بكر الصديق.



2- شارع العروبة القادم من المطار: يسلك مسطح كوبرى الجلاء ويستكمل السير يمينًا فى شارع النزهة أو طوليًا شارع أبوبكر الصديق.



3 - شارع النزهة من مناطق الحجاز اتجاه ميدان الطيران يسلك يمينًا شارع عثمان بن عفان واستكمال السير.



4 - القادم من شارع أبوبكر الصديق من مناطق ميدان سفير: يسلك يمينًا محور العروبة والدوران والعودة من دوران الثورة، فمسطح الميرغنى واستكمال السير بالبند رقم 1.



5 - القادم من شارع أبوبكر الصديق من مناطق ألماظة: يسلك يمينًا شارع العروبة اتجاه المطار أو طوليًا شارع النزهة أو شارع أبو بكر الصديق.



6 - القادم من النزهة من ميدان السبع عمارات: يسلك يمينًا شارع أبو بكر الصديق والدوران والعودة بشارع أبو بكر الصديق واستكمال السير.