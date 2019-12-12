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الصحة

دواء جديد لعلاج اللوكيميا خال من الآثار الجانبية

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:53 م
جريدة الدستور
وكالات
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اختبر باحثون أستراليون عقارًا جديدًا على 150 مريضًا بسرطان الدم، وقالوا إن النتائج أظهرت فاعليته على الخلايا السرطانية دون التأثير على الخلايا السليمة في الجسم.

وقد وجد الباحثون بأن عقار أسيمبينيب الجديد ذو فاعلية مستديمة ولا يؤدي إلى الأعراض الجانبية التي تؤدي إليها الأدوية التقليدية مثل القيء والإسهال وآلام العضلات.

ويدعي العلماء أيضًا أن العقار الجديد قد يجنب الآلاف من مرضى سرطان الدم الآثار الجانبية لأنه لا يقتل الخلايا السليمة ويحارب الخلايا السرطانية بكفاءة.

وقال رئيس الباحثين في معهد جنوب أستراليا للبحوث الطبية والصحية، البروفيسور تيم هيوز، إن العقار الجديد يعتبر أول عقار يمكنه مهاجمة الخلايا السرطانية ومحاربتها بمعزل عن الخلايا السليمة.

وأضاف هيوز بأن الأدوية الكيميائية التقليدية، والتي تعرف بمثبطات كيناز، قد يكون لها آثار جانبية تمثل خطرًا على الحياة مثل فشل القلب والكبد.

يذكر أن سرطان الدم النخاعي المزمن هو سرطان بطيء النمو في خلايا الدم البيضاء، وهو أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن الستين، بحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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