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سياسي

المصريين الأحرار يؤكد دعمه للمنتخب الوطني لـ"البوتشيا"

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:07 م
جريدة الدستور
أشرف لاشين
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أكد حزب المصريين الأحرار دعمه للمنتخب الوطني للعبة "البوتشيا" لرياضات اللاعبين من ذوي الشلل الدماغي.

جاء ذلك خلال احتفالية نظمها الحزب بحضور عدد من قياداته، ومن الاتحاد الدكتور أحمد آدم، رئيس الاتحاد المصري، محمد بيومي المدير الفني للمنتخب، والدكتورة صفوة عبد الحق مدربة المنتخب، وأسر الفائزين؛ وقدم الحفل ريمون ناجى مسئول المركز الإعلامي بالحزب.

يأتى الاحتفال بمناسبة أول مشاركة دولية للاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغى، في البطولة العربية الإفريقية التي اختتمت فعالياتها في تونس.

في بداية الاحتفال، قدم أحمد آدم الشكر للمصريين الأحرار، برئاسة عصام خليل، وقال:"إنها المؤسسة الوحيدة التي تقدمت بطلب رسمي لتكريم هؤلاء الأبطال، وأولياء الأمور وكل الجهاز الإداري على المجهود الذي بذل لتقدير الأبطال".

ولفتت إلى أن عمر الفريق 4 أشهر وأن لعبة البوتشيا اللاعبين الذين لديهم إعاقتهم شديدة، والاتحاد بذل مجهود وكان امامه تحديات عديدة ليخرج مواهب هؤلاء الشباب إلى النور فمنهم من يلعب ألعاب قوى وغيرها.

أوضح أن الاتحاد يخطط لعدد من البطولات وإعداد الفريق خلال الفترة المقبلة، معربًا عن سعادته لحصد اول بعثة دولية تمثل مصر وتحصد 3 ميداليات ومركز رابع.

في سياق متصل، قال رائد مقدم، أمين شمال القاهرة، المنظم للحفل، إن من أحد أدوار الحزب المشاركة المجتمعية والتواصل مع جميع فئات الشعب، لافتًا إلى إصرار وعزيمة ومثابرة هذا الفريق على النجاح، فكم وجد هذا الفريق معاناة في الوصول بالفريق لتمثيل مصر ورفع رايتها عالية.

أضاف أن فكرة تكريم أبطال لعبة البوتشيا جاءت من تواصلي مع أحد الأبطال "أبانوب وحيد" وعرضت فكرة تكريم كل الأبطال، وعرضنا الأمر على قائد الأتحاد الذي رحب بهذا التكريم، ودعمنا الدكتور عصام خليل رئيس الحزب لاقامة هذا الحفل.

وأشاد بجهود أمهات الأبطال لانهم الأبطال الحقيقيون فلديهن مثابرة ومساندة لأبنائهن ونحن نكرم الأبطال اليوم، نكريم أمهاتهم على المجهود العظيم المبذول، بالإضافة لجهودقادة الفريق الذين عملوا باقل الإمكانيات.

وطالب رائد مقدم مؤسسات الدولة بتشجيع اللاعبين:"نعتبر أنفسنا أعضاء في الإتحاد ونقدم كل الدعم والمساندة لهم فيما يحتاجونه".

من ناحيته، قال النائب علاء مازن، أمين الحزب بسوهاج، إن هؤلاء الأبطال شرفوا مصر أمام العالم، مؤكدًا دعمه ومساعدته للاتحاد بالتواصل مع المسئولين لتوصيل مطالب الفريق، معربًا عن تمنياته بمزيد من النجاحات.

وأعرب الدكتور مجدي البطران، أمين الحزب بالجيزة، عن شكره لاعضاء الفريق من قادة وأعضاء على الجهد المبذول،مبديا مساندته ودعمه لكل الفريق.

قال البطران إن كل اللاعبين هم قدوة لكل ذوي الإحتياجات الخاصة ولكل المصريين، مضيفا أن المصريين الأحرار دائما سباق في دعم الشباب والأبطال الذين يشرفون مصر، ونتمنى المزيد من النجاحات للفريق وزيادة عدد الأعضاء في الفريق.

فيما قال أبانوب وحيد الفائز بالميدالية البرونزية، أحد الأبطال الفائزين: "لم يفرق معي المعوقات التي مررنا بها، لكن التحدي جعلنا نحتمل الصعاب وأوجه الشكر لأمي والكابتن محمد بيومي وكل القادة الذين كانوا خلف الكواليس حتى نخرج بهذا المستوى.

أضاف:"أكثر شئ أعجبني في هذه التجربة أننا كنا روح واحدة وكنا نصلي جميعا إلى الله لنحصل على النجاح وقد كان".

وقال وائل حلمي، الفائز بالميدالية الفضية، نقدم الشكر لكل من ساندنا في هذه الرحلة ومجرد إرتداءنا تيشيرت المنتخب كان أحلى شعور بأننا نمثل وطننا؛ وقدم الشكر للجهاز الفني الذى تحمل إعاقتنا وساعدونا بمحبة.

قدم محمد بيومي المدير الفني للفريق، الشكر لحزب المصريين الأحرار على استضافته وتشجيعه قائلا:" إن هذا سيدفعنا أكثر للأمام".

وقال:" إن لعبة البوتشيا ما كنا نعرف عنها الكثير، لكن بإصرار أصبحت هذه اللعبة معروفة وحققنا فيها أعلى المراتب، كما أن أحد أعضاء لجنة التحكيم أثنت على أداء الفريق واصفة المجهود بإنه إنجاز يحسب للفريق".

وقال عبد الرحمن أحمد سعد، الحاصل على الميدالية الذهبية في لعبة البوتشيا: "تعبنا كثيرا لكن الله كلل تعبنا بالنجاح مقدما الشكرإلى الدكتور أحمد بيومي وكل الجهاز الفني للإتحاد، ولأسرتنا التي شجعتنا كثيرا.
المصريين الأحرار يؤكد دعمه للمنتخب الوطني لـ"البوتشيا"
المصريين الأحرار يؤكد دعمه للمنتخب الوطني لـ"البوتشيا"
المصريين الأحرار يؤكد دعمه للمنتخب الوطني لـ"البوتشيا"
المصريين الأحرار يؤكد دعمه للمنتخب الوطني لـ"البوتشيا"
المصريين الأحرار يؤكد دعمه للمنتخب الوطني لـ"البوتشيا"
المصريين الأحرار يؤكد دعمه للمنتخب الوطني لـ"البوتشيا"
المصريين الأحرار يؤكد دعمه للمنتخب الوطني لـ"البوتشيا"
المصريين الأحرار يؤكد دعمه للمنتخب الوطني لـ"البوتشيا"

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