علي حميدة يسخر من المرأة: لا تصلح للإخراج والتلحين.. و"بتعيط بسرعة"
الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:30 م
أحلام عبدالرحمنطباعة
قال الفنان علي حميدة، إن المرأة لا تمتلك موهبة بنفس درجة الرجل، ولا يمكن أن تكون مخرجة أو ملحنة، مشيرًا إلى أن هناك عدد من الكاتبات لكنهن لسن بنفس كم الرجال ولا بفكرهم.
وأضاف "حميدة"، خلال لقائه ببرنامج "لدينا حكايات أخرى"، الذي تقدمه الإعلامية أماني القصاص، عبر فضائية "النهار"، أنه من الصعب جدا أن نجد امرأة تعمل في مجال التلحين، وإن وجدت لا تكون بقدر إبداع الملحنين الرجال.
وسخر حميدة، من المرأة، قائلًا: "بتعيط من أي حاجة، تزغزغها تعيط، أما الرجل يعيط يبقى لشيء جلل، إنما المرأة لو عايزة منفضة تعيط". شاهد
وأضاف "حميدة"، خلال لقائه ببرنامج "لدينا حكايات أخرى"، الذي تقدمه الإعلامية أماني القصاص، عبر فضائية "النهار"، أنه من الصعب جدا أن نجد امرأة تعمل في مجال التلحين، وإن وجدت لا تكون بقدر إبداع الملحنين الرجال.
وسخر حميدة، من المرأة، قائلًا: "بتعيط من أي حاجة، تزغزغها تعيط، أما الرجل يعيط يبقى لشيء جلل، إنما المرأة لو عايزة منفضة تعيط". شاهد