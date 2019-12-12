بدأ بفكرة ووصل لكل الدنيا.. ماذا تعرف عن منتدى شباب العالم؟

تستعد مدينة شرم الشيخ لاستضافة النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، يوم السبت المقبل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو يمثل رئة تسمح للشباب من مصر، ومن مختلف دول العالم بالحديث عن القضايا التي تشغل المجتمع.



وانطلق منتدى شباب العالم لأول مرة فى عام 2017 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث جذب في نسخته الأولى أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين إلى 5000 مشارك فى عام 2018 أعمارهم بين 18 و40 عاما من 169 دولة.



وبدأت فكرة منتدى شباب العالم عام 2017، عندما استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لطلب مجموعة من الشباب المصري، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية، لإجراء حوار مع شباب العالم، ليدعو الرئيس في ذلك الوقت الشباب من مختلف دول العالم، ليعبروا عن رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وتم اختيار مدينة السلام شرم الشيخ لإطلاق منتدى شباب العالم.



ويتيح منتدى شباب العالم حضور جميع الشباب من جميع الدول الذين تتراوح أعمارهم بين 18-40 سنة ويمكن الحضور منتدى شباب العالم كمشارك، متحدث، مشارك بنموذج محاكاة القمة العربية الأفريقية، مشارك بورشة عمل وغيرها الكثير اعتمادً على موضوع الحدث.



يتكون شعار المنتدى من مثلث ومربع ودائرة، حيث يشير المثلث، إلى الأهرامات الثلاث رمز الحضارة المصرية الفرعونية القديمة، التي أبهرت العالم وما زالت تبهره، وهي واحدة من عجائب الدنيا السبع المدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي.



بينما يرمز المربع، إلى خريطة العالم الكبيرة، حيث يندمج فيها الشعوب والحضارات المختلفة، باختلاف الجنسية واللون والدين، ولكن كل حضارات العالم المختلف تجتمع في النهاية على أرض الحضارات الأولى "مصر".



أما الدائرة، فهي ترمز لشباب العالم، لأنهم هم محور الكون، وهم من يقود العالم للأمام، وعليه يقع هم تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي للدول في كل أنحاء العالم.



ويمول المنتدى عدد من المؤسسات والهيئات الوطنية في مصر، والتي تعمل على إنجاح المنتدى بصورة تليق بمصر وحضارتها التاريخية والثقافية التي يعرفها الجميع، كما تحرص إدارة المنتدى في نفس السياق على إشراك نماذج مشرفة في المنتدى ليكونوا قدوة للشباب حول العالم، كما يحرص المنتدى على إشراك الرموز المصرية الشبابية النابغة في مجالات مختلفة.