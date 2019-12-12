خالد سليم يكشف سبب دخوله عالم التمثيل ومن شجعه على ذلك

تحدث الفنان خالد سليم، عن بدايته الفنية وتقديمه أغنية "عالم تاني"، التي كانت سببًا في دخوله مجال التمثيل.



وقال خالد، خلال لقائه في برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر "نجوم إف إم": "بعد أدائي في تصوير الأغنية سميرة محسن، كلمتني وعرضت علي فيلم (سنة أولى نصب) ولم أكن أريد أن اتجه لهذا العالم رغبة في إثبات نفسي في الغناء".



وأضاف: "لما غنيت أغاني السلم والثعبان وحققت نجاحًا كبيرًا، ناس كثير كلموني وعرضوا علي أدوار، ولكن سميرة محسن كلمتني تاني وقالت لي الفيلم ما زال قائما ودوري متواجد، والحمدلله وافقت ووقعت العقد رفقة أحمد عز ونورا، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، وأخذت كورسات في إعداد الممثل لخوفي من الفشل، والناس شعروا أني طبيعي وهذا كان التحدي".



وتابع: "التمثيل من أصعب المهن الموجودة على وجه الأرض، ورغم صعوبته عندما يرى الممثل نتيجته الواحد يحبه أوي، وبدأ يعطي المطرب داخلي كتف قليلا ولكن أقاوم هذا، ولازم الممثل يشكر المطرب بداخلي لأن الاثنين يتخانقوا، وهذا ما تعلمته من الوعكة الصحية التي مررت بها بسبب قلة الراحة لأني كنت أتواجد في 2 لوكيشن في مسلسلي (اختيار إجباري) والآخر (ولاد تسعة)".



واستكمل: "في نفس الوقت كنت أقدم برنامج مع إحياء حفلات وأفراح ولم أكن أنام، وبالتالي تعلمت الممثل لما يمضي العقد المطرب داخلي يأخذ إجازة".



وعن أبرز المخرجين الذين عمل معهم، قال خالد سليم: "نفسي أعود واشتغل مع كاملة أبو ذكري تاني وهي متعاونة جدا وكانت تعطيني إرشادات ونصائح دائما، وأيضا المخرج الكبير محمد ياسين الذي عملت معه في (موجة حارة) وأتمنى التعاون معه مرة ثانية ولو في مشهد، والمخرج أحمد خالد جعلني أقدم شخصية دور الضابط شكري، وحتى المطاردات أمام الفنان طارق لطفي، كانت مبهرة وغيّر شكلي تماما".

