تامر حسني يحتفل بعيد ميلاد ماجد الكدواني في كواليس "مش أنا".. فيديو

احتفل الفنان تامر حسني، بعيد ميلاد الفنان ماجد الكدواني، بحضور عدد من أصدقائهما في كواليس فيلم "مش أنا".



ونشر تامر حسني، فيديو من الاحتفال عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وهو يغني لماجد الكدواني أغنية "كل سنة وأنت طيب"، مع المجموعة وعبر الكدواني عن سعادته قائلًا: "وكمان تامر حسني اللي بيغنيلي دا شرف كبير أوي يا جماعة".



وعلق تامر حسني، على الفيديو قائلًا: "مفيش أحلى منك أنت يا فنان يا عظيم يلا يا جماعة هنحتفل هنا بعيد ميلاد حبيب قلبي وحبيب الكل ماجد الكدواني، يشاركني بطولة فيلم مش أنا".



فيلم "مش أنا"، من بطولة تامر حسني، حلا شيحة وماجد الكدواني، وهو أول تجربة إنتاج لحسام حسنين شقيق تامر، ومن إخراج سارة وفيق، وقصة وتأليف تامر حسني.

