انتهاء التصويت في انتخابات رئاسة الجزائر وبدء فرز الأصوات

بدأت عمليات فرز أوراق الناخبين في انتخابات الرئاسة الجزائرية مساء اليوم الخميس، بعد إغلاق أبواب الاقتراع التي تم فتحها منذ صباح اليوم.



وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في الجزائر في وقت سابق اليوم عن ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية إلى 33% قبل اغلاق أبواب الاقتراع.



على جانب آخر، انطلقت تظاهرات وسط توتر بين قوات الأمن والمحتجين في العاصمة الجزائرية، حيث يرفض قطاع من الجزائريين لإجراء الانتخابات اعتراضا على المسار السياسي الحالي للدولة، وتولي حكومة عينها الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة لإدارة أمور البلاد.



ويشارك في انتخابات الرئاسية خمسة مرشحين فقط تم قبول أوراق ترشحهم من بين العشرات، الذين لم يستوفوا شروط الترشح.