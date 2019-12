ماذا قال رامي إمام عن رقصة محمود رضا؟

View this post on Instagram

ايه الجمال و العظمة دي ... الأستاذ الكبييييير محمود رضا ، مؤسس فرقة رضا العريقة ، بيرقص علي المسرح مع فرقته في عمر ٨٩ سنةً ... ايه الحلاوة دي ... و ايه الروعة دي ... الفن ليس له سن و لا حدود و لا حواجز ... و فعلا السن ما هو الا رقم ... ربنا يحفظك يا أستاذ محمود و يديك الصحة و طول العمر و يفضل اسم فرقتك و فنك تراث نحافظ عليه 🙏🏻#فرقةرضا #ageisjustanumber #folklore #تراث_شعبي