ماذا قال رامي إمام عن رقصة محمود رضا؟

عبر المخرج رامي إمام، عن سعادته الكبيرة بفيديو الرقصة التي انتشرت للفنان محمود رضا، مؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية ووالد الفنانة شيرين رضا.



وأعاد رامي إمام، نشر الفيديو عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلق عليه قائلًا: "إيه الجمال والعظمة دي... الأستاذ الكبير محمود رضا، مؤسس فرقة رضا العريقة، بيرقص على المسرح مع فرقته في عمر 89 سنة إيه الحلاوة دي... وإيه الروعة دي".



وأضاف: "الفن ليس له سن ولا حدود ولا حواجز... وفعلا السن ما هو إلا رقم... ربنا يحفظك يا أستاذ محمود ويديك الصحة وطول العمر ويفضل اسم فرقتك وفنك تراث نحافظ عليه فرقة رضا".



وكان الفيديو الذي نشرته الفنانة شيرين رضا، قد انتشر بشكل كبير عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

