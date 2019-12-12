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الديهي من داخل البرلمان الأوروبي: أردوغان يقود العالم لحرب عالمية ثالثة

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 05:40 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن القرصنة التركية في البحر المتوسط ستشعل الإقليم وتدخل العالم في حرب عالمية، ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه مجرم حرب، تجب محاكمته دون إبطاء.

وأضاف الديهي، خلال مشاركته في فعاليات البرلمان الأوروبي، أنه على الدول الأوروبية أن تتوقف عن إعطائنا دروسًا في الديمقراطية وحقوق الإنسان، وعلى نفاق المجتمع الدولي تجاه أردوغان يجب أن يتوقف فورا.

ودعا الأوروبيين، إلى ضرورة إدراج الإخوان كجماعة إرهابية فورًا وإلا سيدفعون الثمن، مؤكدًا أن قطر تمول، وتركيا تخطط، والإخوان ينفذون كل العمليات الإرهابية في العالم.

وأردف الديهي: "سقوط المنظمات الدولية في بئر النفاق والازدواجية يعكس هامشيتها وضعفها، لو كان الأوروبيون جادون لتصدوا لأردوغان وإعلامه ومرتزقته، متابعًا: "الإخوان صنيعة المخابرات البريطانية، لذلك لا أندهش من وجودهم في لندن بهذا الشكل".

واستطرد الديهي، قائلًا: "مصر تقف بشموخ مع الحق العربي في مواجهة الاحتلال التركي والتوسع الإيراني، وأقول للأكراد ابتعدوا عن التفاصيل وركزوا في العناوين، فهناك صفقات بين الكبار تفسر ما يجري على أراضي سورية.. علاقة تركيا بداعش جزء من الارتباط مع الإخوان، كما أن عودة الخلافة العثمانية هي هدف أردوغان الوحيد الآن".

ووجه الديهي، صرخة إلى أحرار العالم، قائلًا: "أردوغان سيقود العالم إلى حرب عالمية ثالثة".

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