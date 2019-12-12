عودة حركة السير للخط الأول بالمترو.. وتكدس الركاب بالمحطات

عادت منذ قليل حركة السير للخط الأول بمترو الأنفاق، بعد أن شهدت عطلا فنيًا صباح اليوم، ما تسبب في زحام وتكدس المواطنين أمام شباك التذاكر والمحطات.



ورصدت "الدستور" حركة القطارات التي عادت تسير بشكل طبيعي مرة أخرى، وتكدس المواطنين.



كان قد أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، عن حدوث عطل بالخط الأول نتيجة اهتزاز بالشبكة الكهربائية، لسقوط الأمطار صباح اليوم والتقلبات الجوية التي شهدها الطقس، وعقب حدوث العطل انتقلت فرق الطوارئ للإصلاح لتعود حركة المترو مرة أخرى.



وشهدت القاهرة الكبرى، صباح اليوم الخميس، سقوط أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة، وتوقعت هيئة الأرصاد أن الأمطار مستمرة مصاحبة بحدوث رعد على بعض الأماكن.

