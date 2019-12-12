نجار يفتح النار على صاحب مغسلة أخذًا بالثأر فى أكتوبر

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، من ضبط نجار أطلق النيران على صاحب مغسلة، أخذًا بالثأر لمقتل عمه بأيدي عائلة المجنى عليه، في الفيوم.



تلقى قسم أول أكتوبر بلاغًا من الأهالى يفيد بإطلاق أعيرة نارية وإصابة أحد الأشخاص بمنطقة الحى الأول بالمجاورة الثالثة.



على الفور، انتقل مفتشو قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، وتبين أن المصاب صاحب مغسلة ملابس، مصابًا برش خرطوش بأجزاء متفرقة، وتم نقله للمستشفى إلا أنه توفى.



بسؤال شاهدى رؤية قررا أنهما فوجئا بحضور شخص حاملًا بندقية خرطوش، وأطلق أعيرة تجاه المجنى عليه حال وجوده داخل المغسلة الخاصة، به فأحدث إصابته التى أودت بحياته وهرب.



تم تعقب خط سير هروب مرتكب الواقعة، وأمكن ضبطه حال اختبائه داخل عقار تحت الإنشاء، وتبين أنه نجار مسلح، بحوزته بندقية خرطوش و5 طلقات من ذات العيار.



وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة بدافع الأخذ بالثأر لمقتل عمه منذ عام تقريبًا خلال مشاجرة مع أفراد عائلة المجني عليه.



وأضاف المتهم أنه تمكن من تحديد مكان وجود المجني عليه من خلال متابعة صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وأنه حضر منذ يومين ورصده وتتبع تحركاته لتنفيذ الواقعة.



تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.