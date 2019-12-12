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مصر

السيسى ونظيره النيجيرى يتفقان على تعزيز التعاون لإنهاء النزاعات فى إفريقيا

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:20 م
جريدة الدستور
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استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، الرئيس النيجيري، محمد بوهاري، في أسوان، على هامش منتدى السلام والتنمية.

وكشف بيان لرئاسة الجمهورية أن "السيسي"، رحب بأخيه الرئيس بوهاري في مصر، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر ونيجيريا، ومشيدًا بمجمل العلاقات بينهما على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية.

كما أشار الرئيس إلى أهمية مواصلة تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة بين البلدين، مشيدا بتنامي التعاون بين مصر ونيجيريا في مجال بناء القدرات، من خلال البرامج المختلفة التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، في إطار إيمان مصر بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية بالقارة.

من جانبه، أكد رئيس نيجيريا تقدير بلاده للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين، مشيدًا بدور مصر المحوري على الساحة الإفريقية، لا سيما في ظل جهودها الحالية كرئيس الاتحاد الإفريقي.

كما أعرب الرئيس النيجيري عن حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما التعاون التجاري والاقتصادي، ليتناسب مع عُمق وتميز العلاقات السياسية بين البلدين، مشيدًا في هذا الإطار بنشاط الشركات المصرية في نيجيريا، ومؤكدًا التطلع لزيادة الاستثمارات المصرية هناك.

وأضاف البيان أن اللقاء بين الرئيسين تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في ضوء الطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلدان، فضلاً عن التوافق حول أهمية تعزيز التشاور السياسي، ومواصلة التنسيق حول سبل ترسيخ الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية، إضافة إلى تبادل الخبرات في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب في ضوء التحديات المشتركة التي تواجه البلدين في هذا الصدد.

كما شهد اللقاء التباحث حول أطر تعظيم العمل الإفريقي المشترك، ومستجدات الأوضاع في السودان وليبيا ومنطقتي الساحل وغرب إفريقيا.

وأكد الرئيس حرص مصر، خلال فترة رئاستها الاتحاد الإفريقي، على تحقيق أهداف القارة الاستراتيجية، في مجالات السلم والأمن وترسيخ الاستقرار وإنهاء النزاعات، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، وتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، والإصلاح المالي والمؤسسي للاتحاد الإفريقي.

وقد توجه الرئيس النيجيري في هذا الإطار بالتهنئة لمصر على التنظيم المتميز والنجاح في استضافة منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في نسخته الأولى، والتي تأتي ترسيخًا للدور الفاعل لمصر على صعيد تعزيز أطر العمل الإفريقي المشترك وتحقيق أهداف التنمية والاستقرار في القارة.

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