إغلاق ميناء البرلس لسوء الأحوال الجوية

أعلنت إدارة ميناء الصيد ببرج البرلس بكفر الشيخ اليوم الخميس، إغلاق الميناء بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع أمواج البحر المتوسط والرياح العاتية بصورة خطيرة يستحيل معها خروج أي مركب من الميناء.



ومن جانبه، قال عبد النبي كمون شيخ الصيادين ببرج البرلس - في تصريحات له - "هناك توقف ورسو لأكثر من 500 مركب صيد بميناء الصيد ببرج البرلس منذ فجر اليوم لارتفاع أمواج البحر عن الحد المسموح به للصيد، بالإضافة إلى توقف حركة الصيد في بحيرة البرلس بسبب الرياح الشديدة التي تعرضت لها المحافظة اليوم.

