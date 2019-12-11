مصطفى الفقي: هذه الدول تدعم مصر ضد تركيا (فيديو)

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن مصر عليها أن تحشد لتكوين وجهة نظر عالمية، ضد التدخل التركي في ليبيا، وتسليط الضوء عالميًا على أنه لا توجد أي ارتباطات تاريخية أو جغرافية بين ليبيا وتركيا، وبالتالي فإن التدخل التركي هدفه العدوان على مصر من خلال دولة حدودية.



وأضاف الفقي، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الدول التي تدعم مصر ض تركيا هي اليونان وقبرص، كما أن الموقف المصري يلقى قبولًا عند فرنسا وليس مرفوضا عند إيطاليا.



وأوضح أن العالم يسوده اليوم التحالفات الناقصة، بمعنى أنه لا يوجد تحالف بين دولتين دائم ومستمر، وإنما يقوم على المصالح المشتركة، وأنه من الممكن أن يتفق معك في أمر، و"يفوت" لك أمر، ويعترض في ثالث، وضرب مثلًا بالموقف الإيراني من الغزو التركي على سوريا، رغم أنه حليف لبشار الأسد.

