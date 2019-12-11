الفقي: اتفاق أردوغان مع السراج مواجهة مباشرة ضد مصر

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن اتفاق التعاون الأمني بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي، هو مواجهة مباشرة ضد مصر، لأن ليبيا دولة حدودية.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن اليونان وقبرص دول عانت طويلا من مرارة السيطرة التركية، وذاقوا الأمرين، لهذا فإن هذه الدول ودول الاتحاد الأوربي تدعم الموقف المصري، مشيرًا إلى أن محاولات تركيا لإضعاف مصر، لم تؤتي ثمارها حتى الآن.



وأردف: "يجب أن تحشد قدرا كبيرا من المتعاطفين معك تجاه استقرار ليبيا، مثل إيطاليا وفرنسا والإنجليز، وإجراء حوار مع الولايات المتحدة الأمريكية، واللجوء للاتحاد الإفريقي لأن ليبيا دولة إفريقية، والنزعة الاستعمارية لدى تركيا واضحة جدًا"، لافتا إلى وجود ضعف أمريكي تجاه تركيا، حيث تسمح له بما لا تسمحه لأي دولة أخرى.

