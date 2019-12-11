أحمد موسى: القوات المسلحة عين مصر الساهرة لحماية ثروات مصر الاقتصادية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن القوات المسلحة المصرية تمتلك قوة عسكرية بقدرات عالمية.



وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن القوات البحرية المصرية يشهد لها العالم بالكفاءة القتالية العالية.



وأوضح مقدم برنامج "على مسئوليتي"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى بوتين في روسيا عندما كان وزيرا للدفاع لتحديث منظومة التسليح المصري.



وتابع: "القوات المسلحةعين مصر الساهرة لحماية ثروات مصر الاقتصادية".

