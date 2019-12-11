في ذكرى ميلاده.. إليسا: تحية لروح نجيب محفوظ

شاركت الفنانة اللبنانية إليسا، متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة أحيت من خلالها ذكرى ميلاد الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ.



وغردت "إليسا" قائلة: "إياك والسخرية من الناس أو الاستهزاء بالبؤساء، فأنت تجهل الدور الذي تعدّه لك الأقدار غدًا، من أجمل ما كتب نجيب محفوظ.. تحية لروحه في ذكرى ميلاده".



يذكر أن الأديب العالمي نجيب محفوظ، ولد بحي الحسين عام 1911، وحصل على جائزة نوبل في الآداب عام 1988م وهو الأديب العربي الوحيد الذى حصل على هذه الجائزة.



وتُوفي محفوظ، في 30 أغسطس 2006 بمستشفى الشرطة بالعجوزة.

