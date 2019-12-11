هل تشترك الملائكة مع الله في صفة الكمال؟.. الجندي يجيب

أجاب خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على السؤال الذي يطرحه البعض والمتعلق حول وجود كمال لغير الله؟ وهل الملائكة يتصفون بالكمال؟.



وقال "الجندي" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، إن الملائكة لا تُخطئ ولا تذنب ولا تعصي الله، لكن الله سبحانه وتعالى وصف الملائكة في القرآن الكريم بأن حدود علمهم قاصرة وليست عامة، أي أن الكمال انتفى عن الملائكة.



وأوضح أن الملائكة لديهم كمال نسبي وليس كمالا مطلقا؛ فالكمال المطلق لله وحده، كما أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم لديه كمال بشري.

