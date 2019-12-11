الأنبا إرميا يجدد بروتوكولًا مع جامعة أرسطو باليونان

جدد الأنبا إرميا أسقف عام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بروتوكول التعاون بين جامعة أرسطو بتسالونيكي باليونان والمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.



ويذكر أن نيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ألقى أمس الثلاثاء، محاضرتين بالجامعة في إطار التعاون المشترك بين الجامعة والمركز.