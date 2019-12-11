الأربعاء 11 ديسمبر 2019 الموافق 14 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

"أمطار ورياح محملة بالأتربة".. الأرصاد تحذر من طقس الخميس

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 06:47 م
أمطار
أمطار
دعاء راجح
طباعة
تشهد محافظات الجمهورية حالة من الاضطراب في الطقس وسقوط الأمطار والرياح المحملة بالأتربة على بعض المناطق.

وقال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل في هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الخميس سيشهد تكاثرا في السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية للبلاد، تمتد متوسطة الشدة إلى محافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ومناطق من شمال الصعيد ستكون رعدية أحيانًا.

وأضاف شاهين في تصريحات لـ"الدستور" أن الرياح تنشط على أغلب الأنحاء، كما ستكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة على الطرق المكشوفة، كما تنشط على البحر الأحمر والمتوسط، وتسبب اضطراب حركة الملاحة البحرية.

وأوضح أن درجات الحرارة ستنخفض بمعدل من 2-3 درجات، ويسود طقس معتدل شمالا مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا، ومن المتوقع انحصار فرص سقوط الأمطار يوم الجمعة على السواحل الشمالية وشمال سيناء، كما يستمر نشاط الرياح على شمال البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق البلاد.

ونصح شاهين السائقين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة وقت سقوط الأمطار أو نشاط الرياح المحملة بالأتربة وضرورة ارتداء الملابس الشتوية وتجنب الأنشطة البحرية على البحر الأحمر والمتوسط.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"الأرصاد": أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى غدًا

اليوم.. أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى

غدًا.. سقوط أمطار على السواحل الشمالية والخميس طقس معتدل

الأرصاد: سقوط أمطار ونشاط للرياح المثيرة للأتربة غدًا

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

1.2 تريليون جنيه زيادة في مدخرات الأفراد بالبنوك خلال 3 سنوات

منذ يومين

"شفاه الشيطان".. موضة جديدة يُحذر منها الأطباء

منذ حوالي 15 ساعة

المتهمة بقتل طفليها بالدقهلية: "مش طايقة جوزى وبحب واحد تانى"

منذ ساعة و 15 دقيقة

شوبير يعلن انضمام كهربا للأهلي خلال ساعات

الصور

image description

كمال سلامة مديرًا للجهاز الهضمى بدمياط

image description

افتتاح المؤتمر السنوي لأمراض النساء والتوليد بالأقصر

image description

محافظ الإسكندرية: حريصون على تعزيز أواصر التعاون مع الصين

image description

رئيس مركز الداخلة يتفقد سير العمل بطريق تنيدة - منفلوط

image description

"أزهر أسوان" يفوز بأول الجمهورية في اختراق الضاحية

الأكثر قراءة

شوبير يعلن انضمام كهربا للأهلي خلال ساعات

تنفيذ حكم الإعدام فى مُغتصب «طفلة البامبرز»

تفريغ الكاميرات لكشف ملابسات العثور على رضيع فى المعصرة

الإسكندرية تعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول

أيام زمان

البحث عن «أنوثة» عائشة الكيلانى: «لو دخلت مسابقة ملكات جمال هكسب»

أقدم 5 روايات في تاريخ مصر.. تعرف على آباء الرواية المصرية

«صواريخ الهانم».. هكذا شاركت نادية لطفي في حربي الاستنزاف وأكتوبر

باروكة سمير صبرى.. أسرار أشهر معارك السبعينيات

نجم الساعة

البحث عن «أنوثة» عائشة الكيلانى: «لو دخلت مسابقة ملكات جمال هكسب»

الصحة

8 أسباب وراء ظهور حب الشباب

بينها الجراحة الروبوتية.. أفضل 10 تقنيات طبية جديدة خلال 2019

4 خرافات عن التمثيل الغذائي احذر تصديقها

عوامل تساعد على التخلص من أعراض انسحاب النيكوتين

الرئيس نيوز

مجلس الشيوخ الأمريكى يصوت لصالح فرض عقوبات على تركيا

الخارجية تستضيف جولة مشاورات سياسية بين مصر وقبرص

مد فترة سحب كراسات الإسكان الاجتماعي.. والمالية ترفع الدولار الجمركى | "النشرة الاقتصادية" اليوم

التفاصيل الكاملة لزيادة رواتب الأئمة.. تصل إلى 2000 والصرف خلال أيام

منوعات

شركة ناشئة تؤجر الدراجات النارية لتيسير حركة النقل بتونس

رحيل 60 من الدببة القطبية بسبب صيدها

أم لـ 7 أبناء تتزوج حبيبها بعد إصابتها بسرطان الثدي

بكين الدولة الأعلى عالميا في عدد الصحفيين المسجونين

كشكول

تدشين مبادرة "رائد التحول الرقمي" بالمعاهد الأزهرية

تحذير هام للمتقدمين لوظائف التعليم

استكمال البرنامج التدريبي لأعمال الكنترول والمطبعة السرية بالوادي الجديد

شاهد.. وزير التعليم العالي يشعل "السوشيال" بمهارته في "تنس الطاولة"

إسلام سياسي

اتهامات للإخوان بنشر شائعات وفاة الشيخ محمد حسان

فوزي السعيد يجدد الحرب بين الإخوان والسلفيين

القبض على مسؤول إعلام داعش في العراق

رعب إخواني من الصندوق الأسود الخاص بسكرتير القرضاوي السابق.. وتحركات لوقف الفضائح

مقالات الرأي
ماجد حبته
ولم يذهب تميم!
د.مينا بديع عبدالملك
فى جذور العلاقات المصرية - الإثيوبية الراسخة
منى رجب
الرياضة داخل المدارس.. والفنون أيضًا
ثروت الخرباوي
رجوع الشيخ الإخوانى إلى صباه
المزيد

الثقافة

تسليم جوائز ماراثون الصورة الخميس المقبل

مدير نادي القراءة للمحترفين: منتدى شباب العالم مركز لتلاقي الحضارات

القومي للترجمة يشارك في معرض جدة الدولي للكتاب

الجمهور يشيد بمعرض مصر لفنون النماذج بالهناجر (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك