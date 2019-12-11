"أمطار ورياح محملة بالأتربة".. الأرصاد تحذر من طقس الخميس

تشهد محافظات الجمهورية حالة من الاضطراب في الطقس وسقوط الأمطار والرياح المحملة بالأتربة على بعض المناطق.



وقال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل في هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الخميس سيشهد تكاثرا في السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية للبلاد، تمتد متوسطة الشدة إلى محافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ومناطق من شمال الصعيد ستكون رعدية أحيانًا.



وأضاف شاهين في تصريحات لـ"الدستور" أن الرياح تنشط على أغلب الأنحاء، كما ستكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة على الطرق المكشوفة، كما تنشط على البحر الأحمر والمتوسط، وتسبب اضطراب حركة الملاحة البحرية.



وأوضح أن درجات الحرارة ستنخفض بمعدل من 2-3 درجات، ويسود طقس معتدل شمالا مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا، ومن المتوقع انحصار فرص سقوط الأمطار يوم الجمعة على السواحل الشمالية وشمال سيناء، كما يستمر نشاط الرياح على شمال البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق البلاد.



ونصح شاهين السائقين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة وقت سقوط الأمطار أو نشاط الرياح المحملة بالأتربة وضرورة ارتداء الملابس الشتوية وتجنب الأنشطة البحرية على البحر الأحمر والمتوسط.