ترامب يطالب الكونجرس باعتماد قانون لزيادة مرتبات الجيش

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيوقع على "قانون إقرار الدفاع الوطني" (NDAA) على الفور داعيًا الكونجرس إلى اعتماده سريعًا لدعم القوا ت الأمريكية.



وأوضح ترامب في تصريح له مساء، اليوم الأربعاء، عبر حسابه على موقع "تويتر" أنه تحقق نجاح باهر بالوصول إلى الاتفاق على بنود قانون (NDAA) والمتمثلة في رفع الأجور للقوات الأمريكية، وإعادة بناء الجيش، وإجازة الوالدين المدفوعة، وأمن الحدود، وبناء قوة الفضاء.



وأضاف ترامب مخاطبا الكونجرس "لا تؤجل هذا بعد الآن، سوف أوقع هذا التشريع التاريخي على الفور".



يشار إلى أن قانون إقرار الدفاع الوطني (National Defense Authorization Act) هو قانون فيدرالي للولايات المتحدة يحدد ميزانية ونفقات وزارة الدفاع ويصدر سنويًا قانون لكل سنة مالية يشمل أحكامًا أخرى.