الأربعاء 11 ديسمبر 2019 الموافق 14 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

"تتجوز عن حب ولا صالونات".. تريند جديد يتصدر تويتر

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 03:41 م
جريدة الدستور
سلمى بدر
طباعة
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج "تتجوز عن حب ولاصالونات؟"، وأصبح التريند الأول، وجاءت التعليقات فيه ساخرة من الزواج، بينما عبر خلاله الكثير من الفتيات والشباب عن أحلامهم حول شريك الحياة.

قالت ندى: فكرة الزواج قائمة على الاحترام والود والرحمة، وده ممكن نلاقيه في زواج الصالونات أو عن حُب، أهم حاجة اختياراتنا للشخص الصح وده بيكون نصيب من عند ربنا في الأول والآخر.

وتفاعلت رانيا قائلة: "ربنا عمل الزواج علشان تكوين حياة أسرية ويكون الاتنين بيشاركوا بعض في الخير والشر، وممكن تتجوزي عن حُب ومتلاقيش الحب ولا المشاركة والحنية".

وقالت إحدى الفتيات مع صورة للفنان محي إسماعيل: "وليه نتجوز أصلا ما نقعد في بيوتنا مكرمين مدلعين، الموضوع مش حب ولا صالونات، الموضوع تبني بيتك على أساس صح وتريح طول العمر".

وأضافت إحدى الفتيات قائلة: "هتتجوزي يعني هتغسلي وتلبسي وتطبخي والبيه ينكد عليكي ويقولك مفيش خروجات ولا فسح، دا غير العيال واسكت يا ولا وبس يابت، وغيري البامبرز ورضعي وتتخني، بصي متبقيش هبلة لا حب ولا صالونات".

وكتبت احداهن: "اتجوزي واحد غني طالما كده قرف وكده قرف عشان لما تزعلي تركبي عربيتك وتروحي النادي بدل ما تركبي توكتوك وتروحي عند أمك"، وكتب شريف: "كل الطرق نتيجتها واحدة مأساة".

قال أحد الشباب،"الاتنين أخرتهم محكمة الأسرة، ها إيه تاني، هو كله في الأول والآخر نصيب وسواء كان صالونات أو عن حب فهو بيكون قائم على الاحترام والمشاركة بين الزوجين وده بيخلى الزواج ناجح أو لا".

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتصدر فيها موضوعات عن العلاقات بين الرجل والمرأة موضوعات تويتر، أو مواقع السوشيال ميديا بشكل عام، ففي وقت سابق، تصدر الحديث عن استمرارية الزاوج، لاسيما مع ارتفاع نسبة الطلاق فى الوقت الحالي، وتصدر ترند "عوامل انجاح الزواج" الأعلى مشاهدة وتفاعلًا بين رواد تويتر، ونفس الحال فى ترند "الحب هو" الذي شارك فيه الشباب والفتيات عن مفهومهم ورؤيتهم للحب سواء في شكل كوميدي أو جاد.

"تتجوز عن حب ولا صالونات".. تريند جديد يتصدر تويتر
"تتجوز عن حب ولا صالونات".. تريند جديد يتصدر تويتر
"تتجوز عن حب ولا صالونات".. تريند جديد يتصدر تويتر
"تتجوز عن حب ولا صالونات".. تريند جديد يتصدر تويتر
"تتجوز عن حب ولا صالونات".. تريند جديد يتصدر تويتر
"تتجوز عن حب ولا صالونات".. تريند جديد يتصدر تويتر
"تتجوز عن حب ولا صالونات".. تريند جديد يتصدر تويتر
"تتجوز عن حب ولا صالونات".. تريند جديد يتصدر تويتر
"تتجوز عن حب ولا صالونات".. تريند جديد يتصدر تويتر
"تتجوز عن حب ولا صالونات".. تريند جديد يتصدر تويتر
"تتجوز عن حب ولا صالونات".. تريند جديد يتصدر تويتر
"تتجوز عن حب ولا صالونات".. تريند جديد يتصدر تويتر
"تتجوز عن حب ولا صالونات".. تريند جديد يتصدر تويتر
"تتجوز عن حب ولا صالونات".. تريند جديد يتصدر تويتر
"تتجوز عن حب ولا صالونات".. تريند جديد يتصدر تويتر
"تتجوز عن حب ولا صالونات".. تريند جديد يتصدر تويتر
"تتجوز عن حب ولا صالونات".. تريند جديد يتصدر تويتر
"تتجوز عن حب ولا صالونات".. تريند جديد يتصدر تويتر
"تتجوز عن حب ولا صالونات".. تريند جديد يتصدر تويتر
"تتجوز عن حب ولا صالونات".. تريند جديد يتصدر تويتر
"تتجوز عن حب ولا صالونات".. تريند جديد يتصدر تويتر
"تتجوز عن حب ولا صالونات".. تريند جديد يتصدر تويتر
"تتجوز عن حب ولا صالونات".. تريند جديد يتصدر تويتر
"تتجوز عن حب ولا صالونات".. تريند جديد يتصدر تويتر
"تتجوز عن حب ولا صالونات".. تريند جديد يتصدر تويتر
"تتجوز عن حب ولا صالونات".. تريند جديد يتصدر تويتر
"تتجوز عن حب ولا صالونات".. تريند جديد يتصدر تويتر
"تتجوز عن حب ولا صالونات".. تريند جديد يتصدر تويتر
"تتجوز عن حب ولا صالونات".. تريند جديد يتصدر تويتر
"تتجوز عن حب ولا صالونات".. تريند جديد يتصدر تويتر

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشباب عبر هاشتاج "محتاج إيه عشان تتجوز": "مليون دولار"

سألنا مراسلى روسيا: «البوس كان بجد ولا كده ‏وكده؟» ودي الإجابات

الجواز VS السفر.. جدل بين مؤيدي "عش الزوجية" و"مجانين المغامرات"

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

مبروك عطية: تصفح الأزواج لـ "الفيسبوك" بعد صلاة العشاء إثم

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد: أمطار رعدية غدًا على أغلب الأنحاء

منذ يومين

"شفاه الشيطان".. موضة جديدة يُحذر منها الأطباء

منذ يوم

«عش الحرامية».. شرطة الغردقة تضبط زوجين «سرقوا بعض»

الصور

image description

جامعة أسيوط تفتتح المعرض الخيري الـ16 لكلية التمريض

image description

جامعة أسيوط تبحث مشاكل الطلاب الوافدين بكلية طب الأسنان

image description

نجوم الفن يودعون الراحل سمير سيف

image description

"مطروح" تتحمل نفقات علاج 10 حالات مرضية

image description

طلاب المنيا في "النواب" للمشاركة ببرلمان شباب الجامعات

الأكثر قراءة

تنفيذ حكم الإعدام فى مُغتصب «طفلة البامبرز»

الإسكندرية تعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول

سلبية وسوء تقدير.. استنكار خليجي لغياب "تميم" عن قمة الرياض

المتهمة بقتل طفليها بالدقهلية: "مش طايقة جوزى وبحب واحد تانى"

أيام زمان

أقدم 5 روايات في تاريخ مصر.. تعرف على آباء الرواية المصرية

«صواريخ الهانم».. هكذا شاركت نادية لطفي في حربي الاستنزاف وأكتوبر

باروكة سمير صبرى.. أسرار أشهر معارك السبعينيات

عمر الشريف يحكى تفاصيل عشقه للقمار.. «لولاه لأصبحت من أثرياء العالم»

نجم الساعة

أقدم 5 روايات في تاريخ مصر.. تعرف على آباء الرواية المصرية

الصحة

تجنب الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية

"كيتو" يحارب ألزهايمر

رقم قياسي لمعدل الإنجاب بين السيدات اللاتي تخطين 50 عامًا

تسجيل حالات إصابة في الرئة بسبب السجائر الإلكترونية

الرئيس نيوز

القوات البحرية تنفذ عددا من الأنشطة التدريبية بمسرح عمليات البحر المتوسط

موقع "المونيتور" الأمريكي يكشف تفاصيل جديدة لمفاوضات سد النهضة

زراعة النواب: "تحديد أسعار المحاصيل الاستراتيجية من قبل الحكومة ضرورة"

عمرو صدقي: مازلنا في حاجة إلى "قانون السياحة الموحَّد"

منوعات

رحيل 60 من الدببة القطبية بسبب صيدها

أم لـ 7 أبناء تتزوج حبيبها بعد إصابتها بسرطان الثدي

بكين الدولة الأعلى عالميا في عدد الصحفيين المسجونين

تعرف على أغرب قصص السفر فى عام 2019

كشكول

بالصور.. الأزهر يكرم مدحت صالح وهشام عباس وخالد عليش

بالصور... انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى للدراسات البينية الإعلامية

جامعة قناة السويس تكرم أعضاء الأزهر للفتوى

غدا.. إجراء الاختبارات لوظائف القيادات الإدارية بجامعة الأزهر

إسلام سياسي

رعب إخواني من الصندوق الأسود الخاص بسكرتير القرضاوي السابق.. وتحركات لوقف الفضائح

إعلامي إخواني يفضح الجماعة: إدارة مرسي كانت بالاجتهادات الشخصية لا خطة ولا استراتيجية

"الطرق الصوفية" تحذر من الزج بإسمها فى أى قضايا خلافية

العمال.. ملف تحريضي جديد تقوده جماعة الإخوان الإرهابية

مقالات الرأي
ماجد حبته
ولم يذهب تميم!
د.مينا بديع عبدالملك
فى جذور العلاقات المصرية - الإثيوبية الراسخة
منى رجب
الرياضة داخل المدارس.. والفنون أيضًا
ثروت الخرباوي
رجوع الشيخ الإخوانى إلى صباه
المزيد

الثقافة

الجمهور يشيد بمعرض مصر لفنون النماذج الصغيرة بالهناجر (صور)

وزير الثقافة: اللغة العربية تودع أحد أهم رموزها محمود فهمى حجازى

الملحقية السعودية بالقاهرة تشارك في حملة مناهضة العنف ضد المرأة

"الأدب الإفريقي وتأثره بالمصري" بـ ثقافة الأقصر

صفحتنا ع الفيس بوك