"تتجوز عن حب ولا صالونات".. تريند جديد يتصدر تويتر

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج "تتجوز عن حب ولاصالونات؟"، وأصبح التريند الأول، وجاءت التعليقات فيه ساخرة من الزواج، بينما عبر خلاله الكثير من الفتيات والشباب عن أحلامهم حول شريك الحياة.



قالت ندى: فكرة الزواج قائمة على الاحترام والود والرحمة، وده ممكن نلاقيه في زواج الصالونات أو عن حُب، أهم حاجة اختياراتنا للشخص الصح وده بيكون نصيب من عند ربنا في الأول والآخر.



وتفاعلت رانيا قائلة: "ربنا عمل الزواج علشان تكوين حياة أسرية ويكون الاتنين بيشاركوا بعض في الخير والشر، وممكن تتجوزي عن حُب ومتلاقيش الحب ولا المشاركة والحنية".



وقالت إحدى الفتيات مع صورة للفنان محي إسماعيل: "وليه نتجوز أصلا ما نقعد في بيوتنا مكرمين مدلعين، الموضوع مش حب ولا صالونات، الموضوع تبني بيتك على أساس صح وتريح طول العمر".



وأضافت إحدى الفتيات قائلة: "هتتجوزي يعني هتغسلي وتلبسي وتطبخي والبيه ينكد عليكي ويقولك مفيش خروجات ولا فسح، دا غير العيال واسكت يا ولا وبس يابت، وغيري البامبرز ورضعي وتتخني، بصي متبقيش هبلة لا حب ولا صالونات".



وكتبت احداهن: "اتجوزي واحد غني طالما كده قرف وكده قرف عشان لما تزعلي تركبي عربيتك وتروحي النادي بدل ما تركبي توكتوك وتروحي عند أمك"، وكتب شريف: "كل الطرق نتيجتها واحدة مأساة".



قال أحد الشباب،"الاتنين أخرتهم محكمة الأسرة، ها إيه تاني، هو كله في الأول والآخر نصيب وسواء كان صالونات أو عن حب فهو بيكون قائم على الاحترام والمشاركة بين الزوجين وده بيخلى الزواج ناجح أو لا".



ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتصدر فيها موضوعات عن العلاقات بين الرجل والمرأة موضوعات تويتر، أو مواقع السوشيال ميديا بشكل عام، ففي وقت سابق، تصدر الحديث عن استمرارية الزاوج، لاسيما مع ارتفاع نسبة الطلاق فى الوقت الحالي، وتصدر ترند "عوامل انجاح الزواج" الأعلى مشاهدة وتفاعلًا بين رواد تويتر، ونفس الحال فى ترند "الحب هو" الذي شارك فيه الشباب والفتيات عن مفهومهم ورؤيتهم للحب سواء في شكل كوميدي أو جاد.



