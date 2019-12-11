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حوادث

تأجيل محاكمة متهم بتزوير بطاقة رقم قومى فى التجمع

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:42 م
جريدة الدستور
عادل عبد العال
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أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة متهم بتزوير محررات رسمية، إلى جلسة 15 يناير المقبل؛ للاطلاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبدالمقصود وشريف محمد على.

وأسندت النيابة للمتهم أحمد نحمده، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير بطاقة رقم قومي والمنسوب صدورها لمصلحة الأحوال المدنية، بأن اتفق معه على إنشائها على غرار المحررات الرسمية، بأن أمده بالبيانات والمعلومات اللازمة، فدون المجهول بياناته ومهره بعلامات مقلدة.

كما أسندت النيابة للمتهم، تهمة تقليد شعار الجمهورية وعلامة إحدى الجهات الحكومية "مصلحة الأحوال المدنية"، بأن وضعهما على المحرر المزور على غرار المحررات الرسمية.

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