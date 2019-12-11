عجوز تقتل حفيدة زوجها.. "حدفتها بالشاكوش"

شهدت مدينة أطفيح جريمة بشعة عندما قتلت عجوز حفيدة زوجها بعد ضربها بـ"شاكوش" على رأسها.



تلقى اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارًا من مستشفى أطفيح المركزي، بوصول طفلة 4 سنوات، مصابة بجرح رضي بفروة الرأس ونزيف داخلي بالمخ واشتباه ما بعد الارتجاج.



وأفادت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث ونائبه اللواء سامح الحميلي، بأن زوجة جد الطفلة البالغة من العمر 60 عامًا، تعدت عليها بالضرب بـ"شاكوش".



وأضافت التحريات أن الطفلة توجهت لزيارة جدها فألقت زوجته شاكوش عليها فأصابها برأسها لمنع الطفلة من رؤية جدها وزيارته مرة أخرى وفرت هاربة.



تمكنت قوة أمنية من القبض على المتهمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.