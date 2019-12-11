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الثقافة

"مجسم حي وربما زائل".. بمتحف الفنون الجميلة في الإسكندرية.. السبت

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:25 م
جريدة الدستور
إيمان عادل
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ينظم متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، ورشة بعنوان "مجسم حي وربما زائل"، وذلك في الفترة من 21 ديسمبر، حتى 25 ديسمبر بمقر المتحف، وذلك تستكمالًا لبرنامجنا المُمتد في الفنون المعاصرة، بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، والذي بدأ بندوة للفنان خالد حافظ.

تتناول الورشة مدخل إلى الأداء الحي، والأعمال الفنية الزائلة زمنيًا، مع الفنان محمد عبد الكريم، وهي هي ورشة نظرية وعملية، تتناول الأعمال الأدائية الحية، ومفهوم الزوال الزمني للعمل الفني "phemeral art"، من خلال مقدمة تاريخية عن طبيعة الأعمال الفنية، التي تتخذ العرض الحي والزائل كوسيط وموقف.

تأخذ الأعمال الفنية القابلة للزوال أشكالًا عِدَّة، من النحت إلي البريفورمانس، أو أي شكل آخر لعمل فني يقبل الزوال ولا يمكن تكراره، أو عرضه أكثر من مرة أو تخزينه داخل متحف، تتناول الورشة أمثلة من تاريخ الفن كمجموعة "fluxus"، والأعمال النوعية القائمة على الحدث "Happening" بجانب أمثلة مُعاصرة من أعمال نصيّة تمزج بين الأدب والبريفورمانس، وعابرة للوسائط والفنون الأخرى من شعر وقصة وحكي وموسيقى.

الفنان محمد عبد الكريم من مواليد المنيا عام ١٩٨، وهو فنان ومُنتج ثقافي، ينتج عبد الكريم أعمالًا أدائية نصيّة منذ أن تناولها في رسالة الماجستير بالمدرسة الكانتونية للفنون بمدينة "valais" بسويسرا ٢٠١٤ تحت عنوان "الإنخراط المعرفي في الفن".

عُرضت أعماله الأدائية في محافل فنية عديدة، "Cabaret Voltaire"، ومهرجان "Sofia" للفنون الأدائية في بلغاريا، و"Fondazione Sandretto" بإيطاليا وغيرها، وهو حاصل على جائزة البرفورمانس بمهرجان العروض الأدائية "centrale Fies" في إيطاليا.

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