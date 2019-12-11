اقتراحات البرلمان توافق على مد المترو من المرج لـ شبين القناطر

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبد العزيز محمد الصفتي، بشأن مد مترو الأنفاق من مدينة المرج إلى مدينة شبين القناطر – محافظة القليوبية، على أن يتم إعداد دراسة اقتصادية عن مدى جدوى المشروع وإمكانية تنفيذه.



من جانبه، قال المهندس أحمد حسن خليل، رئيس الإدارة المركزية للأنفاق، إن هناك خطابًا من وزير النقل للمجلس، بأن أي محافظة تريد عمل مشروعات جر كهربائي لابد أن يتم عمل مقايسات وألا يقل عن عشرة آلاف راكب.



وبشأن مد مترو الأنفاق من مدينة المرج إلى مدينة شبين القناطر – محافظة القليوبية، قال إنه لا يمكن المد بعد المرج الجديدة، لأن الخط الأول آخره المرج في الازدواج وعليه كثافة كبيرة جدًا، وطاقته الاستيعابية نهايته المرج الجديدة، كما أن المد لشبين القناطر فيه صعوبة بسبب أنه يحتاج أعمال نزع ملكية كبيرة، لأن منازل الأهالي علي نفس الشريط.