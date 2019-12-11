تفريغ 7200 طن رخام وتداول 29 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم الأربعاء، 29 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن ومغادرة 5 سفن، ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن.



كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومغادرة 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة سفينتين.



كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة، وهي السفينة BASEL DISCOVERS التي ترفع علم بنما، ويبلغ طولها 103متر والغاطس 8 أمتار، وذلك لتفريغ 7200 طن رخام بالميناء، وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة.



وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.