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حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة 271 متهمًا بـ"حسم 2 ولواء الثورة"

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 07:43 ص
جريدة الدستور
شيماء حسين- محمد عيسي
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تنظر المحكمة المختصة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، اليوم الثلاثاء، محاكمة 271 متهمًا بالقضية رقم 123 لسنة 2018 والمعروفة إعلاميًا بـ «حسم 2 ولواء الثورة»، والمقيدة برقم 420 لسنة 2017، والقضية رقم 1074 لسنة 2017.

وكانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين بقضية «حسم 2» اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، كما أسندت للمتهمين بقضية «لواءالثورة» عدة تهم منها، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.

وأسفرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا المرقمة بـ123 لسنة 2018 عسكرية، عن تطور نشأة المجموعات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان في عدد من محافظات الجمهورية وعلى رأسها محافظة القليوبية، بدءًا من خروجها من رحم اعتصام ميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013 نهاية بتكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام لحركة «حسم» الإرهابية، وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة.

واعترافات المتهمين في القضية تضمنت تفاصيل التنفيذ والتخطيط لحرق الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014، وتفاصيل اغتيال ضابط الأمن الوطني النقيب إبراهيم العزازى عام 2017، ودور كل متهم في العملية، وكيفية اتخاذ المتهمين شققًا سكنية لتخزين الأسلحة والأدوات المستخدمة في تنفيذ أغراض جماعة الإخوان بتعطيل مفاصل الدولة بهدف إسقاط نظام الحكم.

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