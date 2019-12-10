"كلب سلطة" و"معرض".. مبروك عطية يرد على المسيئين لعلماء الدين

استنكر الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، توجيه الإساءة لعلماء الدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفهم بـ"كلاب سلطة".



وقال مبروك، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "سلاح موجه ضد العلماء المعتمدين في الأزهر، واحد يقولك فلان الفلاني بتاع شو، وواحد يقول لك فلان الفلان معرض وأصلها صاد، وقاحة وقلة أدب".



وأردف: "متعرفش أ ب في الدين وتحكم على علمائه إنهم كلاب سلطة وأنت اللي بتفهم؟ لا بد من خطاب ديني، ينبغي ألا يكون جريحًا أو مريضًا".



وأشار مبروك عطية، إلى أنه لا يملك أي حساب على موقع "فيسبوك"، وأن الصفحات التي تحمل اسمه دشنها إما معجب أو نصاب يستغل اسمه.

