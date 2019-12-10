مبروك عطية: لا خصوصية للأبناء طالما الأب ينفق عليهم

قال الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن الأبناء لا خصوصية لهم طالما أنهم ما الوا في مرحلة التربية ويحق للأب والأم أن يطلعوا على كل شيء في حياتهم، إلى أن يكملوا تعليمهم ويبدأوا يعملوا.



وأضاف مبروك، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "مينفعش يمنعك تشوف ما يفعله على الإنترنت، الابن ملوش خصوصية طول ما بربيه، إلا عورته لا يطلع عليها، لحد ما ينهي تعليمه ويشتغل، لأنه لو لم يشتغل، نفقته في رقبتي".



وأشار إلى أن الأصل في الإنترنت استخدامه في تحقيق منافع، والحفاظ على علاقاتك والتواصل، وليس تدمير علاقاتك، لافتًا إلى أن إحدى الشخصيات المحترمة، طلب منه التوسط، لدى سيدة للتنازل عن قضية بسبب ابتزاز ولده لها عبر الإنترنت، وحكم عليه بالسجن.

