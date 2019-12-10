محمد الباز يقدم برنامجا جديدا على الإذاعة "دون مقابل"

أعلن محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، عن انضمام الكاتب الصحفي محمد الباز، رئيس مجلسي تحرير وإدارة جريدة الدستور، إلى الإذاعة المصرية، لتقديم برنامج جديد، ضمن خطة تطوير الإذاعة.

وأضاف نور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة"، أن إدارة الإذاعة المصرية، وضعت خطة تطوير شاملة للإذاعة، ومن المقرر إطلاقها بعد منتدى الشباب.

من جانبه قال الإعلامي محمد الباز، "أن هذا الأمر تم الاتفاق عليه في وقت سابق، أثناء وضع خطة تطوير الإذاعة المصرية، والذي تناول شقين البرامج الخدمية والبرامج الإعلامية، متابعًا: "بدون مقابل، عشان أنا عارف فيه ناس بتحسب حسبة غريبة دلوقتي".