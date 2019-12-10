منة فضالي: عمرو عبد الجليل "قاللي هتموتي قريب" (فيديو)

روت الفنانة منة فضالي تفاصيل تعاونها مع الفنان الكوميدي عمرو عبد الجليل خلال مسلسلها الجديد "رحيل زهرة" المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة.



قالت منة، خلال تواجدها في «الدستور»:"هذا أول عمل يجمعني به في التمثيل وهو شخص لديه كاريزما خفة دم غير طبيعية".



تابعت "منذ اليوم الأول وهو يقوم بالهزار معي بشكل غريب فطريقته "خطفتني" فعلى سبيل المثال خلال أول مشاهدي في العمل قال لي "لية بتحرقي؟" وهو ما استغربته، خاصة أنه قال بعدها: "هتموتي بعد كام يوم" بأداء غريب.



واختتمت فضالي:"فهمت بعد ذلك أن طريقته على هذ االشكل مع الجميع، وعلمت أنه شخصية جميلة ولطيفة للغاية".