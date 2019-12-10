بالمستندات.. الباز يكشف الإمبراطورية المالية لميلشيا الإعلام الإخواني في تركيا

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، تفاصيل الإمبراطورية المالية للميلشيا الإعلامية في تركيا.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الجزء الأكبر من الأموال التي تأتي إلى قنوات الإخوان في تريكا تأتي من قطر، مشيرا إلى أن هذه الأموال كانت تحول على تركيا من خلال شخص اسمه عبد الرحمن أبو دية، وكنيته "أبو عامر" وهو رجل أعمال فلسطيني يحمل الجنسية الإنجليزية.

وواصل أن أبو عامر، يتحرك بين قطر ولندن وتركيا، ويتلقى الأموال على حسابات شركاته ويسلم الأمول لاثنين في تركيا للإنفاق على القنوات الإخوانية في تركيا، والمصريون المقيمين في تركيا وخرجوا من مصر، وهما أيمن نور وعزام التميمي.

ولفت الباز، إلى أن الأموال لم تنفق على الإعلام فقط، ولكن كان يتم إعطاء جزء من هذه الأموال لرجل أعمال مصري مقيم في الخارج يدعى محمد عادل المغازي، وهذا الرجل يتولى استثمار هذه الأموال في قطاع العقارات، فهو يتولى تسويق العقارات في تركيا لصالح رجال أعمال عرب.

وواصل أن هناك شركة تركية يتعامل معها قيادات الإخوان في قطاع العقارات وهي "لوكسيرا"، منوها إلى أن شخص تركي وهو مدير فرع بنك "كوي ترك"، ويدعى عمر سوكين يسهل دخول الأموال وخروجها.

وعرض الباز، خلال الحلقة، صورا لوثائق ومستندات للتحويلات التي تتم للإخوان في تركيا، والشركاء الأتراك الذين يتعاونون معهم في إدخال هذه الأموال لتركيا.