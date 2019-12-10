من المسؤول عن نسيان "فوطة" في بطن المريض.. الممرضة أم الطبيب

قالت نجلاء رمضان مدير إدارة التمريض بمستشفى دار الشفاء، إنه يجب التفريق بين نوعين من الأخطاء الطبية، الخطأ المتعمد وهو الناتج عن الإهمال يعتبر متعمد، وخطأ غير متعمد وتقع المسؤولية على المنشأة التي لم تهيء الممرضة وتدربها على التعامل في هذه الحالات.



وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن نسيان الفوطة داخل بطن المريض، هو خطأ طقم طبي كامل، مشيرة إلى أن الممرضة تعد الفوط قبل تخييط الجرح، والطبيب يراجع معه، ويجب التأكد منها جميعًا قبل تقفيل الجراحة.

