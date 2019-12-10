شعراوي: حل 90 ألف شكوى متعلقة بالقمامة

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن لدينا ما يقرب من 90 ألف شكوى بشأن القمامة وتم حلها جميعا.



وأضاف "شعراوي" خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى: "أناشد المواطنين إرسال شكواهم للوزارة لمتابعة ومحاسبة المسئولين المخالفين".



وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه إذا لم يتم التعامل مع المواطن بصورة جيدة، فإنه يفقد الثقة في التعامل مع الحكومة.

