منتدى تعزيز السلم بالإمارات يكرم وزير الأوقاف

كرم منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وأهداه درع المنتدى الذي سلمه له الشيخ عبد الله بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم بدولة الإمارات والشيخ أحمد الحداد مفتي دبي.



يأتي التكريم لكون وزير الأوقاف، أحد أبرز العلماء المستنيرين وأكثرهم تأثيرًا في نشر ثقافة السلام العالمي، ونشر الفكر الوسطي الصحيح، وجهده الدؤوب في ذلك "فكرًا وخطابة وتأليفًا ونشرًا ومشاركات دولية"، مما أسهم بقوة في تصحيح الصورة المغلوطة التي سوقتها الجماعات المتطرفة عن الإسلام والمسلمين، مع حرصه الشديد على ترسيخ ثقافة السلام وجعلها واقعا ملموسا في دنيا الناس، وجهوده المتميزة في مجال ترسيخ أسس المواطنة المتكافئة دون تمييز بين أبناء الوطن، وكذلك ترسيخ أسس العيش المشترك بين البشر دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس.