المدير التنفيذي لـ"دمياط للأثاث": مستثمر أمريكي انبهر بمنتجاتنا

قال باسم نبيل، المدير التنفيذي لشركة دمياط للأثاث، إن وزيرة الهجرة، ومحافظ دمياط، استقبلا اليوم، مستثمر أمريكي، والذي أبدى إعجابه الشديد بمنتجات مدينة دمياط للأثاث.



وأضاف نبيل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "قلنا له أن يحدد المواصفات التي يحتاجها وسننفذها له".



وأشار إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم أولية مع المستثمر الأمريكي لتصدير منتجات مدينة دمياط للأثاث، مردفًا: "نرفع شعار تلبية كافة الاحتياجات في التعامل مع المستثمرين".

